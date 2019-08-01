"Норчепинг", "Мальме", "Пюник", "Динамо" Тб и "Страсбур" вышли в третий отборочный раунд ЛЕ

Состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матчи
"Лиепая" (Латвия) - "Норчепинг" (Швеция) - 0:1 (0:0)
Гол: Хакшабанович, 89.
Судья: Аврам (Румыния).
1 августа. Лиепая. Стадион "Daugava".
Первый матч - 0:2.
"Мальме" (Швеция) - "Домжале" (Словения) - 3:2 (2:2)
Голы: Николсон, 12 (0:1). Левицки, 21 (1:1). Розенберг, 32 (2:1). Карич, 45+1 (2:2). Бенгтссон, 83 (3:2).
Судья: Делерю (Франция).
1 августа. Мальме. Стадион "Swedbank Stadium (Malmo New Stadium)".
Первый матч - 2:2.
"Яблонец" (Чехия) - "Пюник" (Армения) - 0:0
Предупреждения: Бржечка, 32. Варданян, 68.
Удаления: Варданян (Пюник), 88. Бржечка (Яблонец), 88.
Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).
1 августа. Яблонец. Стадион "Strelnice".
Первый матч - 1:2.
"Динамо Тб" (Грузия) - "Габала" (Азербайджан) - 3:0 (0:0)
Голы: Шенгелия, 68 (1:0). Шенгелия, 88 (2:0). Карикари, 90+3 (3:0).
Судья: Вильянен (Финляндия).
1 августа. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.
Первый матч - 2:0.
"АЕЛ" (Кипр) - "Арис" (Греция) - 0:1 (0:1)
Гол: Дигюни, 14 - с пенальти.
Предупреждение: Годал, 17.
Удаление: Годал (АЕЛ), 83.
Судья: Жорже де Соуза (Португалия).
1 августа. Ларнака. Стадион "АЕК Арена".
Первый матч - 0:0.
"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Страсбур" (Франция) - 2:1 (2:1)
Голы: Айорк, 17 (0:1). Шуа, 25 (1:1). Рукавица, 40 (2:1).
Судья: Мариани (Италия).
1 августа. Хайфа. Стадион "Самми Офер".
Первый матч - 1:3.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/