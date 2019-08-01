22:12 1 августа | Футбол — Лига Европы

"Норчепинг", "Мальме", "Пюник", "Динамо" Тб и "Страсбур" вышли в третий отборочный раунд ЛЕ

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Состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы 

2-й отборочный раунд 

Ответный матчи

"Лиепая" (Латвия) - "Норчепинг" (Швеция) - 0:1 (0:0)

Гол: Хакшабанович, 89. 

Судья: Аврам (Румыния).

1 августа. Лиепая. Стадион "Daugava".

Первый матч - 0:2.

"Мальме" (Швеция) - "Домжале" (Словения) - 3:2 (2:2)

Голы: Николсон, 12 (0:1). Левицки, 21 (1:1). Розенберг, 32 (2:1). Карич, 45+1 (2:2). Бенгтссон, 83 (3:2).

Судья: Делерю (Франция).

1 августа. Мальме. Стадион "Swedbank Stadium (Malmo New Stadium)".

Первый матч - 2:2.

"Яблонец" (Чехия) - "Пюник" (Армения) - 0:0

Предупреждения: Бржечка, 32. Варданян, 68.

Удаления: Варданян (Пюник), 88. Бржечка (Яблонец), 88.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

1 августа. Яблонец. Стадион "Strelnice".

Первый матч - 1:2.

"Динамо Тб" (Грузия) - "Габала" (Азербайджан) - 3:0 (0:0)

Голы: Шенгелия, 68 (1:0). Шенгелия, 88 (2:0). Карикари, 90+3 (3:0).

Судья: Вильянен (Финляндия).

1 августа. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.

Первый матч - 2:0.

"АЕЛ" (Кипр) - "Арис" (Греция) - 0:1 (0:1)

Гол: Дигюни, 14 - с пенальти.

Предупреждение: Годал, 17.

Удаление: Годал (АЕЛ), 83.

Судья: Жорже де Соуза (Португалия).

1 августа. Ларнака. Стадион "АЕК Арена".

Первый матч - 0:0.

"Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Страсбур" (Франция) - 2:1 (2:1)

Голы: Айорк, 17 (0:1). Шуа, 25 (1:1). Рукавица, 40 (2:1). 

Судья: Мариани (Италия).

1 августа. Хайфа. Стадион "Самми Офер".

Первый матч - 1:3.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-2/

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