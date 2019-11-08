Никто не пострадал в драке болельщиков перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА
8 ноября 2019, 01:23
Полиции Будапешта сообщила, что никто не пострадал в столкновениях болельщиков перед матчем Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА. Перед игрой 4-го тура группового турнира российские болельщики подрались с местными жителями. Несколько человек были задержаны полицией. Обошлось без травм.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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