Полиции Будапешта сообщила, что никто не пострадал в столкновениях болельщиков перед матчем Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА. Перед игрой 4-го тура группового турнира российские болельщики подрались с местными жителями. Несколько человек были задержаны полицией. Обошлось без травм.

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