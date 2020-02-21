Николай Матвиенко: «Как для первого официального матча в году это была неплохая игра»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко после победы над «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что остался доволен игрой.

— Как для первого официального матча в году это была неплохая игра, — цитирует пресс-служба УЕФА Матвиенко. — Если брать во внимание сам рисунок, то могли выигрывать с большим счетом, но пропустили нелепый гол. Победа — это всегда победа. У нас была задача не пропустить сегодня. Ничего, придется забивать «Бенфике» на выезде.