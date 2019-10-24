Никола Влашич: «Мне больно смотреть в таблицу»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги Европы после поражения от «Ференцвароша» (0:1) в матче 3-го тура группового турнира. Армейцы занимают последнее место в группе.

— Больно смотреть в таблицу, — признался Влашич. — Я знаю, что это совсем не отражает реальную силу нашей команды. Мы должны набирать максимальное количество очков, забивать максимальное количество голов.

— В первом тайме у вас был великолепный момент забить.

— Да, был хороший шанс, обычно я не промахиваюсь с таких позиций. (Константин Колмаков)

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