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Никола Влашич: «Будем сражаться до последнего»

8 ноября 2019, 03:31
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после ничьей с «Ференцварошем»? в 4-м туре Лиги Европы (0:0) в эфире «Матч ТВ» отметил, что команда будет сражаться до последнего.

— Какие впечатления от игры?

— Мы должны были выигрывать, но у нас снова не получилось забить, в этом беда. Нам нужно забить один-два мяча, и все наладится, уверен.

— Что тренер говорит об этой проблеме?

— Не хотел бы выносить это на публику.

— Вы поняли, почему удалили Набабкина?

— Я был рядом. Сразу спросил у судьи: «Почему ты показал желтую?» К сожалению, она стала второй. Как-то глупо все получилось.

— Почти не осталось шансов на выход из группы. Есть ли смысл дальше бороться?

— Конечно, мы будем сражаться до последнего! Уже скоро игра с «Сочи», постараемся забить там.

Ференцварош — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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