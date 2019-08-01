"Нефтчи" – "Арсенал": Луценко – в атаке туляков на ответный матч

Стали известны стартовые составы "Нефтчи" и тульского "Арсенала" на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, что в первой встрече российский клуб уступил на своем поле со счетом 0:1.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Нефтчи": Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

"Арсенал": Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лисовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов.

Лига Европы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей