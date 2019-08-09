Назаров записал песню о победе "Спартака" в Туне. Видео

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел новую песню, посвященную команде. На своей странице в Instagram он выложил видео, на котором исполняет песню о победе над "Туном" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (3:2).

"По "Туну", по упрямому "Туну",

Где из пластмассы изумрудный газон, Вы натянули, душ болельщицких струны,

Я сердцем слышу их тугой перезвон.

Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,

Отступив – выпрямлялись, как былинный "Спартак".

Если Шюррле промазал – это даже неплохо,

Значит будет усердно исправлять свой косяк.

По "Туну", по настырному "Туну",

Что затерялся в невысоких горах,

Мы научились брать за жабры фортуну,

И начинаем побеждать на зубах", – гласит текст песни.

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)