Назаров записал песню о победе "Спартака" в Туне. Видео

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел новую песню, посвященную команде. На своей странице в Instagram он выложил видео, на котором исполняет песню о победе над "Туном" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (3:2).
"По "Туну", по упрямому "Туну",
Где из пластмассы изумрудный газон, Вы натянули, душ болельщицких струны,
Я сердцем слышу их тугой перезвон.
Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,
Отступив – выпрямлялись, как былинный "Спартак".
Если Шюррле промазал – это даже неплохо,
Значит будет усердно исправлять свой косяк.
По "Туну", по настырному "Туну",
Что затерялся в невысоких горах,
Мы научились брать за жабры фортуну,
И начинаем побеждать на зубах", – гласит текст песни.
"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)