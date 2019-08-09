02:22 9 августа | Футбол — Лига Европы

Назаров записал песню о победе "Спартака" в Туне. Видео

10
Обсудить

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел новую песню, посвященную команде. На своей странице в Instagram он выложил видео, на котором исполняет песню о победе над "Туном" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (3:2).

"По "Туну", по упрямому "Туну",
Где из пластмассы изумрудный газон, Вы натянули, душ болельщицких струны,
Я сердцем слышу их тугой перезвон.
Вы отчаянно бились, до последнего вздоха,
Отступив – выпрямлялись, как былинный "Спартак".
Если Шюррле промазал – это даже неплохо,
Значит будет усердно исправлять свой косяк.
По "Туну", по настырному "Туну",
Что затерялся в невысоких горах,
Мы научились брать за жабры фортуну,
И начинаем побеждать на зубах", – гласит текст песни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#фксм

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official)

Тун – Спартак

"Тун" – "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.00 (время московское)

Опрос

"Спартак" пройдет "Тун" в отборе Лиги Европы?
Обсудить
голосовать
10
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"
Материалы других СМИ