«Реал Сосьедад» вырвал ничью в матче с «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Наполи» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (1:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе неаполитанского клуба отличился Петр Зелиньски. У гостей в концовке забил Виллиан Жозе. «Наполи» набрал 11 очков и занял первое место в группе. «Сосьедад» с девятью очками стал вторым и также сыграет в 1/16 финала.

В параллельном матче «Риека» обыграла «АЗ» (2:1). Голландский клуб с восемью очками занял третье место и в плей-офф не пробился. У «Риеки» четыре очка и последнее место.

В группе Е ПСВ обыграл «Омонию» (4:0), а «Гранада» на выезде сыграла вничью с ПАОКом (0:0). Голландский клуб с 12-ю очками стал первым в группе. Представитель ла лиги вышел со второго места — 11 очков.

Лига Европы

Группа Е

6-й тур

ПСВ (Голландия) — «Омония» (Кипр) — 4:0 (1:0)

Голы: Мален, 36 (1:0). Дюмфрис, 63 — с пенальти (2:0). Пиру, 90+1 (3:0). Пиру, 90+3 (4:0).

Нереализованный пенальти: Хорди Гомес, 70 (мимо)

ПСВ: Мвого, Фиргефер, Макс (Боскальи, 46), Баумгартль, Дюмфрис (Тезе, 81), Хендрикс, Росарио (Сангаре, 46), Ихаттарен, Ледесма (Файн, 18), Мален (Гакпо, 46), Пиру.

«Омония»: Фабиану, Ланг, Люфтнер, Кику (Лецьякс, 61), Витор Гомеш, Шеху, Кусулос (Хорди Гомес, 60), Сантос, Лоизу, Ционис, Сене (Дюриш, 61).

Предупреждения: Дюмфрис, 30. Ланг, 73. Хендрикс, 78. Дюриш, 83.

Судья: Клэнси (Шотландия).

10 декабря. Эйндховен. Стадион «Филипс».

ПАОК (Греция) — «Гранада» (Испания) — 0:0

ПАОК: Пасхалакис, Креспо, Варела, Ингасон, Лиратзис (Ваге, 63), Эль-Каддури, Мург, Эсити (Аугусту, 63), Чолак (Свидерски, 81), Тзолис (Ж.Живкович, 46), Куциас (Цингарас, 46).

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Перес, Х.Санчес, П.Санчес (Нева, 68), Кенеди (Суарес, 67), Брайс (Сольдадо, 85), Милья (Гоналон, 76), Хорхе Молина, Пуэртас, Соро (Мачис, 75).

Предупреждения: Эсити, 34. Чолак, 74. Перес, 86. Х.Санчес, 86. Креспо, 89. Аугусту, 89. Суарес, 89.

Судья: Битон (Шотландия).

10 декабря. Салоники. Стадион «Тумба».

Группа F

«Наполи» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 1:1 (1:0)

Голы: Зелиньски, 35 (1:0). Виллиан Жозе, 90+2 (1:1).

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй (Гулям, 82), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 74), Бакайоко (Демме, 70), Руис, Мертенс (Петанья, 69), Инсинье, Лосано (Политано, 70).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Саньян, 78), Сальдуа (Горосабель, 46), Ле Норман (Айен Муньос, 78), Порту (Барренечеа, 56), Мерино, Субельдия, Гевара (Исак, 78), Субименди, Виллиан Жозе, Янузай.

Предупреждения: Мертенс, 25. Субименди, 39. Лосано, 41. Руис, 59. Ле Норман, 68. Субельдия, 82.

Судья: Гринфельд (Израиль).

10 декабря. Неаполь. Стадион «Диего Армандо Марадона».

«Риека» (Хорватия) — АЗ (Голландия) — 2:1 (0:0)

Голы: Менало, 52 (1:0). Вейндал, 57 (1:1). Томечак, 90+3 (2:1).

«Риека»: Невистич, Томечак, Цапан, Галович, Смолчич, Штефуль, Андрияшевич, Лончар, Халилович, Мурич (Павичич, 71), Менало (Куленович, 71).

АЗ: Бизот, Мартинс Инди (Летшерт, 18), Хатзидиакос, Вейндал, Сугавара, Мидтсье, Копмейнерс, Гвюдмундссон (Абухлал, 70), Карлссон, Стенгс, Боаду (Дрейф, 89).

Предупреждения: Менало, 28. Вейндал, 38. Цапан, 38. Мидтсье, 45+1. Лончар, 82. Стенгс, 83.

Удаление: Карлссон, 81.

Судья: Карасев (Россия).

10 декабря. Риека. Стадион «Руевица».