"Наполи" - "Арсенал": стали известны стартовые составы

"Наполи" и "Арсенал" объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. С первых минут встречу начнет нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье, а также форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Состав "Наполи": Мерет, Максимович, Кирикеш, Кулибали, Гулям, Кальехон, Аллан, Зелиньски, Руис, Инсинье, Милик.

Состав "Арсенала": Чех, Мэйтланд-Найлс, Сократис, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра, Джака, Рэмси, Обамеянг, Ляказетт.

Первый матч между "Арсеналом" и "Наполи" завершился победой "канониров" на своем поле со счетом 2:0.

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