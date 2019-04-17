"Наполи" – "Арсенал" и еще три матча Лиги Европы: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В четверг, 18 апреля, состоятся ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы. "Наполи" примет "Арсенал", "Валенсия" встретится с "Вильярреалом", "Айнтрахт" сыграет во Франкфурте с "Бенфикой", а в Лондоне "Челси" проведет матч со "Славией". Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

В паре четвертьфиналистов "Наполи" – "Арсенал" хозяева считаются фаворитами. Коэффициент на победу итальянской команды у БК "Лига Ставок" – 1,65, на победу "Арсенала" – 4,70, на ничью – 4,15. Все коэффициенты указаны на исходы в основное время. Таким образом, поставив на победу "канониров" в этом матче тысячу рублей, можно заработать 4700 рублей.

При этом в первой встрече лондонцы обыграли "Наполи" со счетом 2:0, а потому коэффициент на проход команды Унаи Эмери в полуфинал – 1,25, у соперника – 3,85.

В ответной встрече самой результативной пары четвертьфиналистов "Айнтрахта" и "Бенфики" предпочтение отдается хозяевам поля. В первом матче немцы сумели забить два гола в меньшинстве, хоть и проиграли 2:4. Коэффициент на победу "Айнтрахта" – 1,80, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1800 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Бенфики" – 4,15, на ничью – 4,00. Букмекеры ожидают, что и вторая игра команд получится результативной. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,55, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,50.

В матче испанских команд безоговорочным фаворитом считается "Валенсия". После победы в гостевом поединке над "Вильярреалом" (3:1) коэффициент на домашний триумф – 1,80. Таким образом, со ставки в тысячу рублей можно заработать 1800 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Вильярреала" – 4,45, на ничью – 3,75. Без забитых мячей в этой встрече также не обойдется. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,40, на "Тотал" меньше 2 – 2,90.

В паре "Челси" – "Славия" очевидным фаворитом считается английская команда. Коэффициент на победу лондонцев – 1,35, на победу "Славии" – 8,75, на ничью – 4,90. В первой встрече "Челси" обыграл соперника, забив всего один мяч (1:0). Тем не менее коэффициент на "Тотал" больше 1,5 – 1,22, на "Тотал" меньше 1,5 – 3,80.

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