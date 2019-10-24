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На «Эмирейтс Стэдиум» зафиксирован первый случай появления плаката «Emery Out»

24 октября 2019, 22:46
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Болельщик «Арсенала» пришел на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» с плакатом «Emery Out». Как сообщает Sky Sports, это первый зафиксированный случай на «Эмирейтс Стэдиум». Кроме того, некоторые болельщики призывают Унаи Эмери вернуть в состав нападающего Месута Езила.

После 9 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает 5-е место с 17 очками. Эмери работает с «канонирами» 2-й сезон.

Арсенал — Витория Г

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