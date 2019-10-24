На «Эмирейтс Стэдиум» зафиксирован первый случай появления плаката «Emery Out»

Болельщик «Арсенала» пришел на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» с плакатом «Emery Out». Как сообщает Sky Sports, это первый зафиксированный случай на «Эмирейтс Стэдиум». Кроме того, некоторые болельщики призывают Унаи Эмери вернуть в состав нападающего Месута Езила.

После 9 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает 5-е место с 17 очками. Эмери работает с «канонирами» 2-й сезон.