На болельщиков «Бенфики» напали в Харькове

Болельщики португальской «Бенфики» были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» (1:2), когда покидали трибуны стадиона ОСК «Металлист». Один из болельщиков с побоями был отправлен в больницу. Полиция никак не отреагировала на инцидент, сообщает A Bola.

Один из фанатов получил травмы пока что неизвестного характера и попал в больницу. Там он прошел медицинское обследование. На данный момент о нападавших никакой информации нет.