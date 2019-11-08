Мунир признан лучшим игроком недели Лиги Европы
8 ноября 2019, 17:22
Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади стал лучшим игроком 4-го тура группового турнира Лиги Европы по версии УЕФА.
В матче против «Дюделанжа» (5:2) 24-летний форвард оформил хет-трик, который стал первым для «Севильи» в Лиге Европы.
На звание лучшего игрока недели также претендовали форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, полузащитник «Эспаньола» Эстебан Гранеро и нападающий «Истанбул Башакшехир» Энцо Кривелли.
?? Игрок недели в #ЛигаЕвропы — Мунир («Севилья»)! ???— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 8, 2019
Хет-трик ?
Выход клуба в плей-офф ?
? Дюделанж pic.twitter.com/y4YE8khomz
Лига Европы: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...