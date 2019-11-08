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Мунир признан лучшим игроком недели Лиги Европы

8 ноября 2019, 17:22
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Нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади стал лучшим игроком 4-го тура группового турнира Лиги Европы по версии УЕФА.

В матче против «Дюделанжа» (5:2) 24-летний форвард оформил хет-трик, который стал первым для «Севильи» в Лиге Европы.

На звание лучшего игрока недели также претендовали форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, полузащитник «Эспаньола» Эстебан Гранеро и нападающий «Истанбул Башакшехир» Энцо Кривелли.

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Дюделанж — Севилья

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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