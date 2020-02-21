Микель Артета: «Арсенал» все еще не может контролировать игру, но играет с большой самоотдачей»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Олимпиакосом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0) отметил, что впереди у команды еще много работы. По его мнению, «канонирам» нужно прибавлять в уровне игры.

— Это действительно хороший результат, — цитирует BBC Артету. — Прежде всего, победа на выезде в еврокубках, но еще и без пропущенных голов, дает нам преимущество. В первые 10 минут «Арсеналу» пришлось тяжело, слишком много отдавали мяч и не могли добиться слаженности в нашей игре. Во втором тайме, намного лучше контролировали игру. Могли поставить себя в еще более выгодную позицию. У нас были моменты для взятия ворота.

Мы идем от игры к игре. Есть много вещей, которые хотим улучшить. Я все еще вижу, что мы не можем контролировать игру, но играем с большой самоотдачей.

Игра Бернда Лено? Он спас нас в первом тайме, когда мы нуждались в нем.