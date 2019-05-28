Маурицио Сарри: "Обычно мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри - о финальном матче Лиги Европы против "Арсенала".

- Обычно мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника два опасных нападающих - Ляказетт и Обамеянг. "Арсенал" здорово играет в нападении. Эта команда играет агрессивно и знает, как оказывать давление. Играть против нее нелегко, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы не хотели играть в этом финале ради места в Лиге чемпионов. Мы хотели пробиться туда через премьер-лигу и взять какой-нибудь трофей. Финал очень важен для нас. Мне кажется, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая в Баку. Начало в 22.00 по московскому времени.

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