Маурицио Сарри: "К серии пенальти нельзя подготовиться"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Айнтрахтом"​ в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы отметил, что подготовиться к серии пенальти нельзя. "Синие" по пенальти одолели соперника.

- Мы провели очень хороший первый тайм, но запаниковали в начале второго, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Первые десять минут после перерыва прошли хаотично. В конце основного времени мы смотрелись предпочтительнее соперника, а в дополнительное выглядели сильно уставшими. Мы потеряли Кристенсена , потеряли Лофтус-Чика, что не могло не сказаться на наших действиях, ведь это наши ключевые игроки.

К серии пенальти нельзя подготовиться. Можно очень хорошо бить 11-метровые, но справляться с давлением очень трудно. Нужно иметь сильный характер и стойкий дух.