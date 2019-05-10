Маурицио Сарри: "Это был невероятный матч"

Главный тренер "Челси"​ Маурицио Сарри после победы над "Айнтрахтом" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы признал, что игра получилась невероятной. "Синие" в серии пенальти вырвали путевку в финал.

- В открытой игре "Айнтрахт" очень опасен, - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. - Мы не смогли забить второй мяч в первом тайме и испытывали проблемы в начале второго. Концовку основного времени мы провели лучше, а в овертайме все выглядели очень уставшими. Это был невероятный матч.

Всем хорошо известно, что в Англии очень высокий уровень футбола. На пути к финалу Кубка лиги нам пришлось играть против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" - финалистов Лиги чемпионов. В финале мы сражались с лучшей, на мой взгляд, командой в Европе - с "Манчестер Сити". Это показывает, насколько высок уровень футбола в Англии.

Английской команде очень нелегко показывать высокий уровень футбола в последние месяцы сезона - тут проводят больше матчей, чем в других странах. Сегодня мы провели уже 61-й матч в сезоне. В Италии играют по 50-52 матча. Разница в восемь-десять матчей огромна.