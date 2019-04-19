Маурицио Сарри: "Челси" очень плохо начал второй тайм"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри - о матче со "Славией" (4:3) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей команда вышла в полуфинал, где сыграет с "Айнтрахтом".

- Мы очень плохо начали второй тайм, но я счастлив, потому что мы хорошо сыграли в первые 45 минут и вышли в полуфинал европейского турнира, что очень важно для нас, - цитирует специалиста ВВС. - Мы очень хорошо знали, что нам будет непросто. Соперник очень много и качественно двигался, они много перемещались с большой скоростью.

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