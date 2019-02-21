11:25 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Матч "Зенит" - "Фенербахче" пройдет под закрытой крышей

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" пройдет на стадионе "Газпром Арена" при закрытой крыше. По прогнозу погоды сегодня вечером температура в Санкт-Петербурге опустится до -9 градусов, осадков не ожидается.

Первую игру в Стамбуле "Фенербахче" выиграл со счетом 1:0.

"Зенит" - "Фенербахче": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (время московское)

Результаты опроса

37553 чел.

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
27.3%
Оба клуба
18.3%
Только "Зенит" (пройдет "Фенербахче")
9.2%
Только "Краснодар" (пройдет "Байер")
45.2%
Ни один из клубов
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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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