Матч "Зенит" - "Фенербахче" обслужат английские арбитры

Назначены арбитры на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче".
Встречу будет судить британская бригада во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут Стюарт Берт и Саймон Беннетт, судьи за воротами - Кристофер Кавана и Андре Марринер, резервный - Иэн Хуссин.
В 2017 году Оливер судил игру "Андерлехт" - "Зенит" (2:0).
В первом матче петербуржцы уступили "Фенербахче" 0:1, ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля.
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