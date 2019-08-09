Матч "Спартак" - "Тун" обслужит шведская бригада арбитров

Главным судьей ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Спартаком" и швейцарским "Туном" назначен Боян Панджич из Швеции. Его ассистентами станут Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон, резервный рефери – Каспар Шеберг, сообщает официальный сайт красно-белых.

37-летний Панджич за свою карьеру один раз судил матч с участием российского клуба: пять лет назад "Краснодар" под руководством Олега Кононова со счетом 4:0 обыграл на выезде эстонский "Калев" во встрече отборочного раунда Лиги Европы.

Матч "Спартак" – "Тун" состоится на "Открытие Арене" 15 августа. ​