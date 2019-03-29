Матч "Славия" - "Челси" пройдет с частично закрытыми трибунами

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение о проведении первого четвертьфинального матча Лиги Европы "Славия" – "Челси" при частично закрытых трибунах (трех секторов), информирует официальный сайт организации. Встреча пройдет 11 апреля.

Такие санкции применены к пражскому клубу в связи с поведением фанатов во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Генком" (0:0), который состоялся 14 февраля в Чехии. Болельщики тогда использовали пиротехнику.

Также клуб наказан денежным штрафом в размере 32 тысяч евро.