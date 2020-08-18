Матч «Линкольн» — «Приштина» отложен из-за заражений коронавирусом у гостей
18 августа 2020, 20:48
Матч предварительного раунда квалификации Лиги Европы сезона-2020/21 между гибралтарским «Линкольном» и косовской «Приштиной» отложен, сообщает сайт УЕФА.
Матч должен был пройти 18 августа в Гибралтаре. Решение о переносе игры было принято после выявления коронавируса у восьми футболистов косовской команды.
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