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Матч «Линкольн» — «Приштина» отложен из-за заражений коронавирусом у гостей

18 августа 2020, 20:48
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Матч предварительного раунда квалификации Лиги Европы сезона-2020/21 между гибралтарским «Линкольном» и косовской «Приштиной» отложен, сообщает сайт УЕФА.

Матч должен был пройти 18 августа в Гибралтаре. Решение о переносе игры было принято после выявления коронавируса у восьми футболистов косовской команды.

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