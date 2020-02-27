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Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесен из-за штормового предупреждения

16:56
Стадион «Зальцбурга». Фото The Stadium Guide.
Стадион «Зальцбурга». Фото The Stadium Guide.
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В связи со штормовым предупреждением сегодня не состоится ответный матча 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт», сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Сообщается, что такое решение было принято из-за штормового предупреждения. Сильные порывы ветра, как указано в сообщении, представляют угрозу для безопасности как участников матча, так и болельщиков.

Матч должен был начаться сегодня в 23.00. В первой игре «Айнтрахт» победил со счетом 4:1. Новая дата матча будет определена позднее.

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