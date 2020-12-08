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Матч Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится 10 декабря

8 декабря 2020, 19:07
Эмблема «Карабаха». Фото ФК «Карабах».
Эмблема «Карабаха». Фото ФК «Карабах».
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Матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Карабахом» не состоится в запланированную дату из-за случаев заражения коронавирусом в азербайджанском клубе, сообщает сайт команды.

Встреча команд в рамках группы I должна была пройти 10 декабря в Испании.

По итогам тестирования девять футболистов «Карабаха» получили положительный результат на коронавирус.

Решение о дальнейшей судьбе матча примет УЕФА.

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