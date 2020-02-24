Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте болгарского клуба.

Причины такого решения связаны со вспышкой коронавируса в Италии. Из-за нее перенесены более 40 матчей в низших лигах Италии, а также несколько встреч серии А.

Матч пройдет 27 февраля и начнется в 23:00 мск. Первая встреча между «Лудогорцем» и «Интером» завершилась со счетом 2:0 в пользу миланцев.

В Италии зарегистрированы 229 случаев заболевания коронавирусом — больше, чем в других странах Европы. На данный момент от болезни в стране скончались шесть человек.

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