Матч «Брага» — «Спартак» обслужит испанская бригада арбитров
20 августа 2019, 12:55
Первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Брага» — «Спартак» рассудит бригада арбитров из Испании, сообщает пресс-служба УЕФА.
Главный судья — Хавьеро Эстрада Фернандес, его ассистенты — Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо, резервный рефери — Пабло Гонсалес Фуэртес.
Матч «Брага» — «Спартак» пройдет в Португалии 22 августа.
Ответная встреча пройдет в Москве 29 августа.
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