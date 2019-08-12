Матч АЗ - "Мариуполь" пройдет в Гааге из-за обвала крыши

Матч третьего отборочного раунда Лиги Европы АЗ - "Мариуполь" пройдет в Гааге. На домашнем стадионе голландского клуба в Алкмаре обвалилась крыша, о чем уже ранее сообщал "СЭ".

Как информирует сайт АЗ, игра пройдет на домашней арене клуба "Ден Хаг". Уже купленные билеты на эту игру будут действительны.

Матч АЗ - "Мариуполь" состоится 15 августа и начнется в 21.30 по московскому времени. Первая игра, которая прошла в Одессе, завершилась вничью - 0:0.

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