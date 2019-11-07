Масштабный перфоманс болельщиков «Ференцвароша» перед матчем с ЦСКА
7 ноября 2019, 23:37
Перед матчем группового этапа Лиги Европы с ЦСКА болельщики «Ференцвароша» устроили перфоманс на трибунах. Фото опубликовал официальный аккаунт «Фради» в Instagram.
Ранее стало известно, что перед матчем в Будапеште произошли беспорядки. Несколько болельщиков ЦСКА были арестованы.
Фанаты ЦСКА в Будапеште: беспорядки в городе и на стадионе. Что известно
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур
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