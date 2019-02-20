Мартин Шкртел: "Всегда приятно возвращаться в Петербург"

Словацкий защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел, ранее выступавший за "Зенит", ответил на вопросы журналистов перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы.

– Вы завтра сыграете против своего бывшего клуба. Что скажете о "Зените"? – вопрос Шкртелу.

– Всегда приятно возвращаться в Петербург – я отыграл здесь 3,5 года, у меня остались только положительные воспоминания. Мы хорошо знаем соперника – верю, что мы серьезно подготовились к ответной игре.

– "Фенербахче" не пропустил от "Зенита" в Турции. Как повторить этот успех завтра?

– Очень просто – нужно сделать то же, что в первом матче: настроиться и показать положительный результат. Надеюсь, сыграем завтра так, как в первом тайме в Стамбуле. (Егор Бычков)