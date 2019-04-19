Марселино: "Благодарю болельщиков "Валенсии", которые в сильный дождь пришли на матч"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль - о матче с "Вильярреалом" в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей его команда пробилась в полуфинал, где сыграет с "Арсеналом".

- Мы хотели предоставить Дани Парехо отдых, поэтому я заменил его. У Карлоса Солера была травма, и поэтому я выпустил Коклена. У нас найдутся другие игроки, которые могут сыграть на его позиции, если он дисквалифицирован, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли на матч. Я ни разу не видел здесь такого дождя, как сегодня, но они все равно пришли и поддержали нас. Они проявили смелость, и мы очень благодарны им за это. Постараемся отплатить им той же монетой. "Арсенал" всерьез борется за Лигу чемпионов в своем чемпионате. У них тренер, которого мы очень хорошо знаем, и потрясающие игроки. Но мы будем играть с тем же желанием и с тем же настроем на победу, что и они.

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