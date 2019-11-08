Мануэл Фернандеш: «Краснодар» не показал лучшую игру, но 3 очка важнее»

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш после победы над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4 тура группового этапа Лиги Европы вспомнил свое выступление в Турции за «Бешикташ», а также поделился впечатлениями о прошедшей игре, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Всегда приятно встречаться с турецкими командами и по возможности съездить в Турцию и там сыграть, — отметил Фернандеш. — Потому что прошло много времени, как я играл в «Бешикташе», но воспоминания у меня о Турции отличные, все прекрасно. Много чего могу вспомнить: начиная от города, заканчивая болельщиками, сотрудниками клуба, теми, кто был вокруг клуба. Эти классные моменты будут со мной на протяжении всей моей карьеры и жизни.

— У «Трабзонспора» было много травмированных игроков. Что скажете о матче?

— С нашей стороны мы не показали свою лучшую игру. Самое важное не то, что я забил, а то, что мы заработали 3 очка. Мы не провели потрясающе красивую игру, но смогли выиграть, это главное.

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