«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брюгге», «Интер» победил «Лудогорец»

«Брюгге» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. В составе хозяев отличился Эммануэль Деннис, у гостей забил Антони Марсьяль.

В параллельном матче «Лудогорец» дома проиграл «Интеру» — 0:2. Голы забили Кристиан Эриксен и Ромелу Лукаку.

В еще одном матче «Копенгаген» дома сыграл вничью с «Селтиком» — 1:1.

Лига Европы

1/16 финала

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (1:1)

Голы: Деннис, 15 (1:0). Марсьяль, 36 (1:1).

«Брюгге»: Миньоле, Баланта (Вормер, 47), Мехеле, Дели, Клинтон Мата, Коссуну, Де Кейпер (Схрейверс, 73), Ритс, Ванакен, Тау (Де Кетеларе, 62), Деннис.

«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Шоу, Магуайр, Линделеф, Далот (Бруну Фернандеш, 81), Уильямс, Мата, Матич, Перейра (Фред, 71), Марсьяль (Игало, 67), Лингард.

Предупреждения: Баланта, 39. Ванакен, 54. Перейра, 69. Мехеле, 90+3.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

20 февраля. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел».

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия) — 0:2 (0:0)

Голы: Эриксен, 71 (0:1). Лукаку, 90+5 — с пенальти (0:2).

«Лудогорец» (Болгария): Илиев, Григоре, Терзиев, Недялков, Сисинью, Дяков (Баджи, 67), Марселинью, Анисе, Каули (Битон, 90), Сверчок (Чибота, 76), Вандерсон.

«Интер» (Италия): Паделли, Годин, Раноккиа, Бираги (Янг, 81), Д`Амброзио, Валеро, Эриксен, Весино, Санчес, Моузес (Барелла, 72), Мартинес (Лукаку, 64).

Предупреждения: Мартинес, 22. Григоре, 43. Вандерсон, 61. Чибота, 85. Анисе, 90+4.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

20 февраля. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».

Брюгге — Манчестер Юнайтед

Лудогорец — Интер

Копенгаген — Селтик