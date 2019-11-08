«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан» в 4-м туре Лиги Европы (3:0). Голами отметились Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.
Английская команда лидирует в турнирной таблице. Сербский клуб идет на третьей строчке.
Лига Европы
Группа L
4 тур
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Партизан» (Сербия) — 3:0 (2:0)
Голы: Гринвуд, 22 (1:0). Марсьяль, 33 (2:0). Рэшфорд, 49 (3:0).
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Рохо, Магуайр, Ван-Биссака, Мата, Фред (Гарнер, 63), Мактоминэй (Лингард, 75), Марсьяль, Рэшфорд (Перейра, 67), Гринвуд.
«Партизан»: Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, Павлович, Натхо (Тошич, 60), Сума, Зджелар, Шчекич, Садик (Иванович, 86), Асано (Ф.Стеванович, 70).
Предупреждения: Натхо, 32. Павлович, 58. Янг, 71.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
7 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
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