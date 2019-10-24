«Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», АЗ забил 6 голов «Астане»

«Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы победил «Партизан» — 1:0. Пенальти реализовал Антони Марсьяль.

В параллельной встрече АЗ разгромил «Астану» — 6:0. Дубль оформил Тен Копмейнерс, также отличились Майрон Боаду, Кэлвин Стенгс, Юкинари Сунавара и Усама Идрисси.

Манкунианцы с 7 очками возглавляют турнирную таблицу группы L. АЗ (5) — второй, «Партизан» (3) — третий, «Астана» (0) — четвертая.

Лига Европы

Группа L

«Партизан» (Сербия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Марсьяль, 43 — с пенальти.

«Партизан» (Сербия): Стойкович, Остоич, Милетич, Урошевич, С.Павлович, Натхо, Тошич (Ф.Стеванович, 75), Сума (Л.Павлович, 83), Зджелар, Садик, Асано (Иванович, 90).

«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Рохо, Джоунс, Магуайр, Ван-Биссака (Рэшфорд, 60), Уильямс, Мата, Мактоминэй, Гарнер (Перейра, 82), Марсьяль (Джеймс, 60), Лингард.

Предупреждения: Джоунс, 46. Натхо, 66. Милетич, 67. Зджелар, 89.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

24 октября. Белград. Стадион «Партазана»

«АЗ» (Голландия) — «Астана» (Казахстан) — 6:0 (2:0)

Голы: Копмейнерс, 39 — с пенальти (1:0). Боаду, 43 (2:0). Стенгс, 77 (3:0). Копмейнерс, 83 — с пенальти (4:0). Сугавара, 85 (5:0). Идрисси, 90+2 (6:0).

«АЗ» (Голландия): Бизот, Флар (Хатзидиакос, 69), Вайтенс (Класи, 80), Свенссон, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Сугавара, 71), Идрисси, Стенгс, Боаду.

«Астана» (Казахстан): Ерич (Мокин, 26), Логвиненко (Постников, 68), Шомко, Бейсебеков (Рукавина, 44), Шимунович, Мужиков, Маевский, Жалмукан, Перцух, Янга, Ротариу.

Предупреждения: Шомко, 38. Маевский, 41. Постников, 83. Перцух, 87.

Судья: Йорги (Албания).

24 октября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».

Партизан — Манчестер Юнайтед

АЗ — Астана

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей