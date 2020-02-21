«Мальме» проиграл «Вольфсбургу», Телин забил в чужие и свои ворота

«Вольфсбург» переиграл «Мальме» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1). Счет в начале второго тайма с пенальти открыл Исаак Телин, но спустя две минуты немецкая команда отыгралась. Победу хозяевам принес автогол Телина, забившего первый мяч в этой встрече.

Ответная встреча состоится в Швейцарии 27 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция) — 2:1 (0:0)

Голы: Телин, 47 — с пенальти (0:1). Брекало, 49 (1:1). Телин, 62 — в свои ворота (2:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон (Паулу Отавиу, 46), Мбабу, Мехмеди, Арнольд, Герхардт, Шлагер (Штеффен, 71), Брекало (Гинчек, 90+3), Вегхорст.

«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Ларссон, Ахмедходжич, Кристиансен, Траустасон (Рикс, 22. Бергет, 58), Баширу, Налич, Телин, Антонссон.

Предупреждения: Сафари, 41. Герхардт, 43. Мбабу, 46. Налич, 70.

Судья: Мажейка (Литва).

20 февраля. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».