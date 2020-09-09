«Маккаби» Хайфа вышел в Лиге Европы на «Кайрат». Победитель встретится с «Ростовом»

«Маккаби» из Хайфы обыграл «Железничар» в 1-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:1. Израильский клуб во втором раунде встретится с «Кайратом», цвета которого защищает экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

Победитель противостояния «Маккаби» — «Кайрат» в третьем раунде сыграет с «Ростовом».

Лига Европы

1-й отборочный раунд

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Железничар» (Босния и Герцеговина) — 3:1 (1:1)

Голы: Лендрич, 34 (0:1). Чери, 38 (1:1). Рукавица, 59 (2:1). Ашкенази, 66 (3:1).

Судья: Буркарт (Дания).

9 сентября. Хайфа. Стадион «Самми Офер».