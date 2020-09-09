«Маккаби» Хайфа вышел в Лиге Европы на «Кайрат». Победитель встретится с «Ростовом»
9 сентября 2020, 22:12
«Маккаби» из Хайфы обыграл «Железничар» в 1-м отборочном раунде Лиги Европы — 3:1. Израильский клуб во втором раунде встретится с «Кайратом», цвета которого защищает экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.
Победитель противостояния «Маккаби» — «Кайрат» в третьем раунде сыграет с «Ростовом».
Лига Европы
1-й отборочный раунд
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Железничар» (Босния и Герцеговина) — 3:1 (1:1)
Голы: Лендрич, 34 (0:1). Чери, 38 (1:1). Рукавица, 59 (2:1). Ашкенази, 66 (3:1).
Судья: Буркарт (Дания).
9 сентября. Хайфа. Стадион «Самми Офер».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-1/
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Отбор «Динамо» и «Ростова»