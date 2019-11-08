Сулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Трабзонспором» (3:1) в матче 4 тура группового турнира Лиги Европы заявил, что домашняя игра с турками была сложнее выездной, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Игра была тяжелой, потому что у нас плотный график, — отметил Сулейманов. — У нас остается немного времени до матча с «Локомотивом», надо восстанавливаться. На самом деле, для меня игра была тяжелой. Особенно в начале и концовке матча.

— Какая из встреч с «Трабзонспором» была тяжелее — гостевая или домашняя?

— Мне кажется, домашняя, потому что мы играли в бей-беги, а на выезде мы контролировали игру.

— Насколько сложен соперник?

— Это хорошая команда. Вроде состав вышел неосновной, но нам разницы нет, с кем играть. Мы вышли с боевым настроем, нам надо было брать 3 очка. У нас есть шансы выйти из группы, и теперь в домашнем матче нужно обыграть «Базель».

— В интернете перебирают ваши «родственные» взаимоотношения с Хабибом. Что вы хотели бы ему сказать?

— Меня просили написать ему, я приглашал его на игру с «Базелем». Если он приедет, я буду очень рад.

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