Магомед-Шапи Сулейманов - о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: "Маленький праздник"

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов после ничьей в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Байером" (1:1) отметил, что сейчас у команды маленький праздник. "Быки" вышли в 1/8 финала, так как в первой встрече, прошедшей в России, была зафиксирована нулевая ничья.

– Маленький праздник. Очень рады, что прошли, – сказал игрок в эфире "Матч ТВ". - Насколько тяжело было обороняться в концовке игры? Они все пошли вперед. Угловых 5-6 в конце было, но мы выстояли, это показывает наш характер. Мой гол со штрафного? Мы тренируем штрафные лет пять. Почувствовал уверенность и сказал Перейре, что буду бить я. Вот так и вышел гол