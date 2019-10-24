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Магнуссон оценил шансы ЦСКА в Лиге Европы

24 октября 2019, 22:53
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после домашнего матча Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1) ответил на вопрос, продолжат ли армейцы бороться за выход в плей-офф. Красно-синие потерпели третье поражение подряд и занимают последнее место в группе.

— Ничего еще не окончено, — уверен Магнуссон. — Впереди три игры. У нас есть шансы. Ситуация тяжелая, нам нужно понять, как исправить ее. Нужно разобрать игры, что мы делали правильно, где ошибались. Шансы есть. Но они небольшие. (Константин Колмаков)

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ЦСКА — Ференцварош

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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