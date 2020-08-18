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Лукаку забил в десятом матче Лиги Европы подряд, это новый рекорд

18 августа 2020, 03:44
Ромелу Лукаку. Фото УЕФА.
Ромелу Лукаку. Фото УЕФА.
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку установил новый рекорд Лиги Европы по количеству матчей с голами подряд. Нападающий забил в десятой игре турнира кряду.

Футболист сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Шахтера» (5:0). Его команда вышла в финал, где сыграет с «Севильей».

27-летний бельгиец в текущем сезоне провел 50 матчей за «Интер» во всех турнирах и забил 33 мяча при шести голевых передачах. В Лиге Европы у него пять матчей, шесть голов и два ассиста.

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