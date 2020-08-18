Лукаку забил в десятом матче Лиги Европы подряд, это новый рекорд
18 августа 2020, 03:44
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку установил новый рекорд Лиги Европы по количеству матчей с голами подряд. Нападающий забил в десятой игре турнира кряду.
Рекорд! Лукаку забивает в 10 подряд матчах #ЛигаЕвропы! ??? pic.twitter.com/QrlYWnFtWF— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 17, 2020
Футболист сделал дубль в матче 1/2 финала Лиги Европы против «Шахтера» (5:0). Его команда вышла в финал, где сыграет с «Севильей».
27-летний бельгиец в текущем сезоне провел 50 матчей за «Интер» во всех турнирах и забил 33 мяча при шести голевых передачах. В Лиге Европы у него пять матчей, шесть голов и два ассиста.
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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