Лучано Спаллетти: "Икарди и Мартинес могут сосуществовать вместе"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида", передает пресс-служба миланской команды в своем Твиттере. Встреча пройдет 21 февраля в Италии.

Напомним, что в первой игре "Интер" в гостях оказался сильнее "Рапида" (1:0).

– "Интер" не может отнестись к этому матчу так, как он это сделал во втором тайме первой встречи. Во втором тайме "Рапид" показал, что они играют в качественный футбол. Нам необходимо еще приложить много усилий, чтобы пройти в следующую стадию, – приводит слова Спаллетти пресс-служба "Интера" в Твиттере.

Мауро Икарди и Лаутаро Мартинес могут сосуществовать вместе, они оба центральные нападающие. Лаутаро должен показать, что он обладает той же исключительной способностью поражать ворота соперника, что и Мауро.

Проход в следующий раунд ЛЕ станет для "Интера" достижением, которое показывает, насколько хорошо работают эти игроки, а также показывает качество тех футболистов, кто играл меньше.

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