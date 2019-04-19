Лоран Косьельни: "Для нашей уверенности важно, что мы не пропустили в матче с "Наполи"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни - о матче с "Наполи" (1:0) в 1/4 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей "канониры" вышли в полуфинал, где сыграют с "Валенсией".

- Мы приехали сюда с амбициями, с желанием забивать голы и побеждать. Мы сделали это благодаря Ляказетту, - цитирует Футболиста ВВС. - Мы не пропустили, и это важно для нашей уверенности. Для нас каждая игра финальная. С завтрашнего дня мы сосредоточимся на премьер-лиге.

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