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«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: составы команд. Комличенко сыграет с первых минут

19:02

Стали известны составы тбилисского «Локомотива» и московского «Динамо» на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Форвард российской команды Николай Комличенко начнет встречу с первых минут. В предыдущей игре «Динамо» — в чемпионате России против «Рубина» (0:1) — он был удален с поля.

«Локомотив»: Мамардашвили, Габадзе, Санходадзе, Гурешидзе, Убилава, Самуркасови, Шония, Дарцмелия, Киркитадзе, Сихарулидзе, Улад Омар.

Запасные — Шерозия, Чантурия, Андроникашвили, Гавашелишвили, Мчедлишвили, Дзебниаури, Кобахидзе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Каборе, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.

Запасные — Лещук, Морозов, Плиев, Моро, Игбун, Лисовой, Рауш.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Локомотив» — «Динамо»

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