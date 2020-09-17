«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: составы команд. Комличенко сыграет с первых минут
Стали известны составы тбилисского «Локомотива» и московского «Динамо» на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Форвард российской команды Николай Комличенко начнет встречу с первых минут. В предыдущей игре «Динамо» — в чемпионате России против «Рубина» (0:1) — он был удален с поля.
«Локомотив»: Мамардашвили, Габадзе, Санходадзе, Гурешидзе, Убилава, Самуркасови, Шония, Дарцмелия, Киркитадзе, Сихарулидзе, Улад Омар.
Запасные — Шерозия, Чантурия, Андроникашвили, Гавашелишвили, Мчедлишвили, Дзебниаури, Кобахидзе.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Каборе, Шиманьски, Филипп, Нжи, Комличенко.
Запасные — Лещук, Морозов, Плиев, Моро, Игбун, Лисовой, Рауш.
Игра начнется в 20.00 по московскому времени.