«Локомотив» Тбилиси — «Динамо»: хозяева открыли счет
21:17
Тбилисский «Локомотив» открыл счет в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы против «Динамо». На 54-й минуте отличился Ираклий Сихарулидзе.
Вратарь россиян Антон Шунин во время прострела с правого фланга не сумел перехватить мяч, выпустив его на ногу Сихарулидзе. Грузинский футболист набежал и с нескольких метров поразил пустые ворота.
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Отбор «Динамо» и «Ростова»
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