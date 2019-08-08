Ливая помог АЕК обыграть "Университатю"

Греческий АЕК в гостях выиграл у "Университати" (2:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
В составе победителей забивали Петрос Манталос и Марко Ливая, бывший форвард "Рубина". Ответный матч пройдет 15 августа.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Первый матч
"Университатя" (Румыния) - АЕК (Греция) - 0:2 (0:0)
Голы: Манталос, 60 (0:1). Ливая, 85 (0:2).
Судья: Хиглер (Голландия).
8 августа. Крайова. Стадион "Stadionul Ion Oblemenco".
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