Ливая помог АЕК обыграть "Университатю"

Греческий АЕК в гостях выиграл у "Университати" (2:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

В составе победителей забивали Петрос Манталос и Марко Ливая, бывший форвард "Рубина". Ответный матч пройдет 15 августа.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Университатя" (Румыния) - АЕК (Греция) - 0:2 (0:0)

Голы: Манталос, 60 (0:1). Ливая, 85 (0:2).

Судья: Хиглер (Голландия).

8 августа. Крайова. Стадион "Stadionul Ion Oblemenco".

Все о Лиге Европы - здесь.