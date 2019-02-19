19:56 19 февраля | Футбол — Лига Европы

Литовец Мажейка - главный арбитр матча "Байер" - "Краснодар"

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Главным арбитром ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Байер" - "Краснодар" назначен Гедиминас Мажейка. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистенты арбитра: Витаутас Шимкус, Витенис Казлаускас.

Дополнительные ассистенты арбитра: Донатас Румшас, Робертас Валиконис.

Четвертый арбитр: Довидас Сузьеделис.

Все судьи представляют Литву.

Матч "Байер" - "Краснодар" состоится 21 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью - 0:0.

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