Лига Европы, 4-й тур: результаты матчей
Группа C
«Краснодар» (Россия) — «Трабзонспор» (Турция) — 3:1 (2:0)
Голы: Серкан Асан, 27 — в свои ворота (1:0). Фернандеш, 34 (2:0). Игнатьев, 90+3 (3:0). Нвакаеме, 90+4 (3:1).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Фернандеш (Уткин, 63), Олссон (Камболов, 77), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 66), Стоцкий.
«Трабзонспор» (Трабзон): Эрдже Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Иванилду, Серкан Асан, Доган Эрдоган, Камил Черекчи (Сари, 87), Ахмет Джанбаз, Авдияй (Нвакаеме, 65), Дурсун, Акпинар (Серлот, 72).
Предупреждения: Спаич, 19. Кампи, 64.
Судьи: Бастьен. Акетт, Закрани (все — Франция).
7 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
«Базель» (Швейцария) — «Хетафе» (Испания) — 2:1 (1:1)
Голы: Артур Кабрал, 8 (1:0). Хайме Мата, 45 — с пенальти (1:1). Фрай, 60 (2:1).
«Базель»: Омлин, Видмер, Риверос, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Фрай, Джака (Кампо, 64), Дзуффи, Жегрова (Пулулу, 88), Артур Кабрал (Адеми, 73).
«Хетафе»: Чичисола, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Оливера, Портильо, Тимор (Ньом, 67), Фажр (Анхель, 79), Максимович, Хайме Мата, Дуро (Кенеди, 68), Гальего.
Предупреждения: Гальего, 17. Джака, 38. Риверос, 44.
Судья: Бойко (Украина).
7 ноября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».
Группа H
«Ференцварош» (Венгрия) — ЦСКА (Россия) — 0:0
«Ференцварош» (Будапешт): Дибус, Ловренчич, Ботка, Блажич, Чивич, Зубков, Игнатенко, Харатин, Шкварка (Варга, 84), Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Изаэл, 81).
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 58), Бийол (Кучаев, 63), Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов.
Предупреждения: Игнатенко, 18. Бийол, 18. Шкварка, 20. Харатин, 25. Влашич, 28. Ботка, 74. Набабкин, 85. Фримпонг, 90+2.
Удаление: Набабкин, 90+2 (неспорт. повед., вторая ж.к.).
Судьи: Ставрев. Кировски, Костадинов (все — Македония).
7 ноября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».
«Эспаньол» (Испания) — «Лудогорец» (Болгария) — 6:0 (3:0)
Голы: Мелендо, 4 (1:0). Лопес, 19 (2:0). Варгас, 36 — с пенальти (3:0). Кампусано, 52 (4:0). Педроса, 73 (5:0). Феррейра, 76 (6:0).
«Эспаньол» (Барселона): Диего Лопес, Коршья, Вила, Эспиноса (Педроса, 46), Калеро, Лопес, Гранеро, Мелендо (У Лэй, 72), Поль Лосано, Варгас, Кампусано (Феррейра, 64).
«Лудогорец» (Разград): Илиев, Терзиев, Недялков, Сисинью, Форстер, Марселинью (Икоко, 21), Баджи, Гуральски, Кешеру (Анисе, 39), Лукоки, Вандерсон (Дяков, 77).
Предупреждения: Гуральски, 25. Баджи, 90. Лукоки, 90+1.
Удаления: Форстер, 12. Гуральски, 35.
Судья: Летексье (Франция).
7 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
В остальных группах встречаются
Группа A. АПОЭЛ — Карабах — 2:1, Дюделанж — Севилья — 2:5.
Группа B. Копенгаген — Динамо К — 1:1, Лугано — Мальме — 0:0.
Группа D. Русенборг — Спортинг — 0:2, ЛАСК — ПСВ — 4:1.
Группа E. ЧФР — Ренн — 1:0, Лацио — Селтик — 1:2.
Группа F. Гимарайнш — Арсенал — 1:1, Стандард — Айнтрахт Ф — 2:1.
Группа G. Фейеноорд — Янг Бойз — 1:1, Рейнджерс — Порту — 2:0.
Группа I. Вольфсбург — Гент — 1:3, Александрия — Сент-Этьен — 2:2.
Группа J. Боруссия М — Рома — 2:1, Вольфсбергер — Истанбул ББ — 0:3.
Группа K. Брага — Бешикташ — 3:1, Вулверхэмптон — Слован Бр — 1:0.
Группа L. Астана — АЗ — 0:5, Манчестер Юнайтед — Партизан — 3:0.
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