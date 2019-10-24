Лига Европы, 3-й тур: результаты матчей
Группа H
ЦСКА (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:1 (0:0)
Гол: Варга, 86.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Лукас Сантос, 75), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 80), Кучаев (Бистрович, 61), Чалов.
«Ференцварош»: Дибус, Чивич, Ботка, Блажич, Ловренчич, Шигер, Харатин, Нгуен (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Игнатенко, Боли (Изаэл, 72).
Предупреждения: Шигер, 74. Бистрович, 78. Харатин, 90+2. Магнуссон, 90+2. Игнатенко, 90+2.
Судьи: Орел. Блажей, Кржиж (все — Чехия).
24 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
«Лудогорец» (Болгария) — «Эспаньол» (Испания) — 0:1 (0:1)
Гол: Кампусано, 13.
«Лудогорец»: Илиев, Моци, Недялков, Сисинью, Форстер, Марселинью, Анисе (Битон, 67), Баджи, Лукоки (Сверчок, 59), Вандерсон, Чибота.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Коршья, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Лопес, Гранеро, Итурраспе, Мелендо (Рока, 69), У Лэй (Варгас, 61), Кампусано (Феррейра, 78).
Предупреждения: Сисинью, 15. Моци, 25. Анисе, 59. Хави Лопес, 85. Итурраспе, 87. Лопес, 90+1.
Удаление: Хави Лопес, 88.
Судья: Агаев (Азербайджан).
24 октября. Разград. Стадион «Лудогорец Арена».
Группа C
«Трабзонспор» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 0:2 (0:0)
Голы: Берг, 49 (0:1). Вилена, 90+2 (0:2).
«Трабзонспор»: Угурджан Чакыр, Жоау Перейра, И.Фернандеш, Кампи (Джанбаз, 83), Новак, Сари, Соса, Черечки (Доган Эрдоган, 68), Абдюлькадир Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Камболов (Фьолусон, 76), Олссон, Вилена, Сулейманов, Берг (Ари, 70), Стоцкий (М.Фернандеш, 62).
Предупреждения: Олссон, 29. Спаич, 31. Жоау Перейра, 49. Соса, 54. Рамирес, 63. И.Фернандеш, 78.
Судьи: Лехнер. Кольбич, Хайденрайх (все — Австрия).
24 октября. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».
«Хетафе» (Испания) — «Базель» (Швейцария) — 0:1 (0:1)
Гол: Фрай, 18.
«Хетафе»: Чичисола, Ньом, Рауль Гарсия, Джене, Бруно Гонсалес (Кабрера, 14), Портильо (Хасон, 57), Фажр, Кенеди, Максимович, Анхель, Хорхе Молина (Кукурелья, 70).
«Базель»: Николич, Видмер, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Штокер (Пулулу, 90+2), Фрай, Джака, Дзуффи, Буа, Адеми (Артур Кабрал, 69).
Предупреждения: Эрай Джемерт, 29. Штокер, 35. Джака, 39. Кенеди, 45+3. Дзуффи, 51. Буа, 54. Портильо, 55. Альдерете, 56. Николич, 60. Фрай, 65. Анхель, 90.
Удаление: Буа, 74.
Судья: Бризар (Франция).
24 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
В остальных группах встречаются:
Группа A. Карабах — АПОЭЛ — 2:2, Севилья — Дюделанж — 3:0
Группа B. Динамо К — Копенгаген — 1:1, Мальме — Лугано — 2:1
Группа D. Спортинг — Русенборг — 1:0, ПСВ — ЛАСК — 0:0
Группа E. Ренн — ЧФР — 0:1, Селтик — Лацио — 2:1
Группа F. Айнтрахт Ф — Стандард — 2:1, Арсенал — Гимарайнш — 3:2
Группа G. Янг Бойз — Фейеноорд — 2:0, Порту — Рейнджерс — 1:1
Группа I. Гент — Вольфсбург — 2:2, Сент-Этьен — Александрия — 1:1
Группа J. Рома — Боруссия М, Истанбул ББ — Вольфсбергер
Группа K. Бешикташ — Брага — 1:1, Слован Бр — Вулверхэмптон — 1:2
Группа L. АЗ — Астана — 6:0, Партизан — Манчестер Юнайтед — 0:1
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