Лига Европы, первые матчи 1/16 финала: расписание и результаты

Стартовые игры плей-офф во втором клубном турнире Европы.

«Шахтер» Д (Украина) — «Бенфика» (Португалия) — 2:1 (0:0)

Голы: Патрик, 56 (1:0). Пиззи, 67 — с пенальти (1:1). Коваленко, 72 (2:1).

«Айнтрахт» Ф (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 4:1 (2:0)

Голы: Камада, 12 (1:0). Камада, 43 (2:0). Камада, 53 (3:0). Костич, 56 (4:0). Хван Хи Чхан, 85 — с пенальти (4:1).

ЧФР (Румыния) — «Севилья» (Испания) — 1:1 (0:0)

Голы: Дяк, 59 — с пенальти (1:0). Эн-Несири, 82 (1:1).

«Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (1:1)

Голы: Деннис, 15 (1:0). Марсьяль, 36 (1:1).

«Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия) — 0:2 (0:0)

Голы: Эриксен, 71 (0:1). Лукаку, 90+5 — с пенальти (0:2).

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:1 (2:0)

Голы: Коатес, 3 (1:0). Шпорар, 44 (2:0). Вьетто, 51 (3:0). Вишча, 77 — с пенальти (3:1).

«Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия) — 1:1 (0:1)

Голы: Эдуар, 14 (0:1). Ндой, 52 (1:1).

Нереализованный пенальти: Стаге, 79 (вратарь)

«Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Голландия) — 2:0 (1:0)

Голы: Дейверсон, 38 (1:0). Кенеди, 90+3 (2:0).

АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария) — 0:3 (0:1)

Голы: Петретта, 16 (0:1). Штокер, 53 (0:2). Артур Кабрал, 66 (0:3).

«Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия) — 2:1 (1:0)

Голы: Аларио, 29 (1:0). Хаверц, 57 — с пенальти (2:0). Диас, 73 (2:1).

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания) — 4:0 (1:0)

Голы: Жота, 15 (1:0). Невеш, 52 (2:0). Жота, 67 (3:0). Жота, 81 (4:0).

«Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция) — 2:1 (0:0)

Голы: Телин, 47 — с пенальти (0:1). Брекало, 49 (1:1). Телин, 62 — в свои ворота (2:1).

АЗ (Голландия) — ЛАСК (Австрия) — 1:1 (0:1)

Голы: Рагуж, 26 (0:1). Копмейнерс, 86 — с пенальти (1:1).

«Олимпиакос» П (Греция) — «Арсенал» (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Ляказетт, 81.

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия) — 3:2 (0:1)

Голы: Франсержиу, 11 (0:1). Руис, 59 (0:2). Хаджи, 67 (1:2). Арибо, 75 (2:2). Хаджи, 82 (3:2).

«Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия) — 1:0 (1:0)

Гол: Перес, 13.

Ответные матчи — 26 и 27 февраля.